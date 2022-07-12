صورة من المدرسة تكشف البداية الحقيقية لموهبة كين

لم يكن اللاعب الذي تختاره بفريقك

يعتبر النجم الإنجليزي هاري كين أحد أهم المهاجمين في العالم، وربما تحلم معظم الأندية بالحصول عن خدماته، ولكن متى بدأت موهبته في الظهور؟

الأمر لا يعود إلى رحلته الفاشلة في أكاديمية آرسنال، أو فريق الشباب في توتنهام، بل كانت البداية في مدرسة لاركسوود الابتدائية في العاصمة الإنجليزية لندن.

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، نشرت صورة لكين وهو يركل كرة تنس عندما كان عمره 8 سنوات، بعد قيام آرسنال بالتخلي عنه بسبب زيادة وزنه.

وقال لورانس لوستج مدير مدرسة كين بتلك الفترة في تصريحات للصحيفة:"الصورة تم التقاطها عندما كان في المدرسة الابتدائية في لاركسوود، في العام الدراسي 2001 أو 2002 وعمره وقتها كان 8 أو 9 سنوات".

وأضاف:"عندما أصبحت مُديرًا كان يُطلب مني التقاط بعض الصور في جميع أنحاء المدرسة، وهذه الصورة كانت للأرشيف والنشرة التمهيدية التي يقدمونها كل عام للأطفال الجدد".

وتابع:"كين كان يلعب مع أحد أبنائي الذي كان أكبر منه بعام واحد، كان لاعبًا جيدًا، ربما ليس اللاعب الذي تختاره بفريقك ولكنه كان يظهر بمستويات جيدة".

جدير بالذكر أن كين نجح في التسجيل مرة واحدة في كأس العالم مع إنجلترا أمام السنغال في دور الـ16، ويطمح في زيادة هذا الرصيد عند مواجهة فرنسا في دور الثمانية.