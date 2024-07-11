صورة في ملعب الجولف .. رباعي إسبانيا يكسر حاجز الخوف ويتحدى "برود الإنجليز"

كتيبة دي لافوينتي تستعد للنهائي بطريقة خاصة

بدا ألفارو موراتا، مهاجم منتخب إسبانيا وزملائه في حالة مزاجية مريحة أثناء توجههم إلى ملعب الجولف، قبل أيام قليلة من مواجهة إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

ويضرب منتخب إنجلترا موعدًا مع إسبانيا، الأحد المقبل على ملعب برلين الأولمبي، في نهائي بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ونشر الحارس الاحتياطي لمنتخب إسبانيا أليكس ريميرو، صورة عبر حسابه بمنصة "إنستجرام"، والتي تظهر لاعبي "لاورخا" في حالة رائعة بملعب الجولف، حيث التقط ألفارو موراتا صورة سيلفي تحت أشعة الشمس إلى جانب زملائه، أليخاندرو جريمالدو، أليكس باينا وريميرو.

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وتعكس الصورة المنتشرة حالة الثقة والاطمئنان التي تسود معسكر أبناء لويس دي لافوينتي قبل مباراة إنجلترا المرتقبة، رغم أهمية وصعوبة المباراة التي يأمل خلالها الإسبان في استعادة اللقب الغائب عن خزائنهم منذ 12 عامًا.

وكان موراتا قد أصاب جماهير إسبانيا بحالة من القلق، حيث تعرض لإصابة بعد ارتطامه بأحد أفراد أمن ملعب أليانز أرينا، الذي استضاف مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2024.

لكن شبكة "RMC" ذكرت أن مشجعي المنتخب الإسباني يمكنهم الاطمئنان، لأن المهاجم الأساسي في تشكيلة دي لا فوينتي كان موجودًا بشكل اعتيادي في تدريبات فريقه يوم الخميس، قبل 3 أيام من نهائي يورو 2024 ضد إنجلترا.

حتى أن مهاجم أتلتيكو مدريد البالغ من العمر 31 عامًا خاض التحامًا قويًا مع لامين يامال، وبدا المهاجم صاحب الهدف والتمريرة الحاسمة في البطولة إلى الآن قادرًا على الالتحام البدني بشكل اعتيادي.