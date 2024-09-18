بصورة مثيرة للجدل .. "الصديقة الخائنة" تزرع الفتنة بين لامين يامال وزميله في برشلونة!

المراهقون قنبلة موقوتة في برشلونة!

عادت أليكس باديا، صديقة لامين يامال نجم برشلونة الواعد للظهور مجددًا على الساحة، لكن هذه المرة قد تتسبب في أزمة كبيرة للنادي الكتالوني.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

وكانت باديا قد انفصلت عن لامين يامال بعد علاقة لم تدم طويلًا، حيث تم تسريب مقطع فيديو لها وهي تجلس في وضع حميم مع شاب آخر، بخلاف صور من محادثات لها مع عديد الأشخاص تطالبهم بحذف الفيديو ومحوه من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

TOD

وبعد شهر ونصف من انفصالهما، ظهرت باديا التي يتابعها قرابة مليون متابع على حسابها في تيك توك، في صورة عبر حسابها على منصة "إنستجرام" وهي تغازل أحد نجوم نادي برشلونة الحاليين.

ونشرت باديا "ستوري" وهي تلتقط صورة سيلفي في المرآة بينما ترتدي قميص النجم الإسباني الشاب آنسو فاتي، لاعب برشلونة العائد من إعارة غير موفقة خلال الموسم الماضي مع برايتون الإنجليزي.

وتم تداول الصورة بشكل واسع بين جماهير برشلونة، حيث يزعم البعض أن هناك علاقة بين باديا وفاتي، بينما يرى آخرون أنها محاولة من "التيكتوكر" الشهيرة لجذب انتباه آنسو فاتي والارتباط بلاعب آخر من النادي الكتالوني.

وكان فاتي قد تلقى أنباءً سارة خلال الساعات الماضية، بعدما تم استدعاؤه من قبل المدرب الألماني هانز فليك ضمن قائمة برشلونة التي تواجه موناكو، مساء غدًا الخميس في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وحصل فاتي على الإذن الطبي للمشاركة في مباريات برشلونة، بعد أسبوع منتظم من التدريبات الجماعية، ليترقب الجمهور ظهوره الأول هذا الموسم بقميص البلوجرانا، والذي تأخر حوالي شهر ونصف للإصابة.