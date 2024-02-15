صورة | لا ينساها رغم تواجده مع النصر .. جورجينا تكشف هدايا كريستيانو رونالدو لها في "عيد الحب"

هدايا "فخمة" من كريستيانو رونالدو لجورجينا..

كشفت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، عن "الهدايا" التي تلقتها من صديقها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ بمناسبة "عيد الحب".

العالم احتفل يوم أمس - 14 فبراير - بـ"عيد الحب"؛ والذي تزامن مع مباراة النصر والفيحاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

جورجينا نشرت ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"؛ يظهر تلقيها مجوهرات وباقة من الورود في عيد الحب، كـ"هدية" من رونالدو لها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأمسكت جورجينا رسومات على "هيئة قلب" بيدها، مع تواجد باقة من الورود وحقيبة بيضاء تحمل اسم شركة مجوهرات مشهورة، بجوارها.

Instagram

ويعيش كريستيانو رونالدو في قصر فخم بالعاصمة السعودية "الرياض"، مع جوروجينا وأبنائه الخمسة، 2 منهم من صديقته الأرجنتينية.

جدير بالذكر أن كريستيانو سجل هدفًا؛ ليقود النصر للفوز على الفيحاء (1-0)، مساء أمس الأربعاء، ووضع قدم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.