صورة | كاحل ميسي المتورم يثير قلق جماهير الأرجنتين قبل مواجهة السعودية في كأس العالم

كاحل ميسي يثير قلق كل الجماهير الأرجنتينية قبل مواجهة السعودية في الجولة الأولى من كأس العالم 2022.

على الرغم من أن ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، تدرب إلى جانب زملائه بصورة طبيعية ظهر الإثنين، إلا أن الكاميرات أظهرت تورمًا شديدًا في كاحله الأيسر.

منتخب الأرجنتين يواصل استعداداته لمواجهة المنتخب السعودي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبي المكسيك وبولندا.

صحيفة "TYC" الأرجنتينية نشرت صورة مرعبة لكاحل ميسي، يظهر فيها الورم الشديد على كاحله، رغم أنه تدرب بصورة طبيعية للغاية.

ويشعر الجمهور الأرجنتيني بقلق شديد بعد ظهور كاحل ميسي بهذه الصورة، خوفًا من أن يغيب عن مباراة السعودية، أو تمتد فترة غيابه لفترة أطول.

Así está el tobillo de Messi antes del debut de la Selección Argentina en el #Mundial 🇦🇷🔥



Si bien entrenó a la par de sus compañeros y no evidenció inconvenientes físicos, las cámaras mostraron el tobillo de Leo muy inflamado.https://t.co/usfhJvUeFY — TyC Sports (@TyCSports) November 21, 2022

ويدخل منتخب الأرجنتين منافسات كأس العالم 2022 وعينه على حصد اللقب الغائب منذ 1986، وبالتأكيد فإن الجماهير الأرجنتينية تعول على ميسي بشكل كبير من أجل تحقيق ذلك الحلم الذي طال انتظاره.