صورة | رسالة تهديد صريحة من جيرونا في معقل ريال مدريد!

مفاجأة غير متوقعة من الحصان الأسود!

فوجئ سكان العاصمة الإسبانية مدريد، معقل العملاق ريال مدريد، برسالة غير متوقعة من نادي جيرونا، قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة.

يستعد جيرونا لمواجهة مصيرية، عندما يحل ضيفًا على ريال مدريد، السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وحرص أحد رعاة فريق جيرونا على تعليق لافتة ضخمة في قلب العاصمة الإسبانية مدريد، تحت شعار "عندما لا يكون الاسم هو كل شيء" وذلك على صورة ضخمة لاحتفال الفريق في مونتيليفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، "قبل 3 أيام من المواجهة الحاسمة أمام ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني، جيرونا يوجه رسالة قوية".

وأضافت: "إنها المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا لكيان جيرونا، حيث تستعد المدينة بشكل أنيق لواحدة من أهم المباريات في تاريخها بأكمله".

ويتصارع ريال مدريد مع جيرونا على صدارة الليجا، حيث يتربع الفريق الملكي على القمة بـ58 نقطة، متقدمًا على جيرونا الحصان الأسود هذا الموسم بفارق نقطتين فقط.

يذكر أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي استطاع أن يتغلب على جيرونا هذا الموسم في الليجا، حيث فاز عليه بثلاثية نظيفة على ستاد مونتيليفي.