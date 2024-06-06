صورة رديئة تثير غضبه .. فينيسيوس يفاجئ أحد متابعيه برد صارم!

هل اعتبرها نجم ريال مدريد طريقة للتنمر؟

قابل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل، تصرف أحد متابعيه بقرار حاسم.

وقام أحد النشطاء على موقع "X" (تويتر)، بنشر صورة كان قد رسمها بيده للنجم البرازيلي، لكنها لم تكن دقيقة على الإطلاق وأظهرت وجهه وكأنه شخصية كارتونية.

وعلق المشجع على الصورة قائلًا: "رسمت فينيسيوس جونيور بهذا الشكل، أرجوكم أعيدوا نشرها حتى تصل إلى اللاعب".

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ومع انتشار الصورة بشكل واسع، وصلت إلى نجم ريال مدريد الذي فاجأ صاحب الرسمة، عندما قام بحظره من مشاهدة حسابه على موقع "X"، حيث بدا أن فينيسيوس غضب من الصورة ورأى أنها تحمل سخرية منه.

وكان فينيسيوس ضحية للهتافات العنصرية في عدة ملاعب إسبانية، أبرزها من جماهير فياريال وريال مايوركا، إلا أنه تجاوز هذه الإهانات وكان النجم الأول في موسم ريال مدريد المميز، حيث ساهم بشكل كبير في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا والليجا وكأس السوبر الإسباني.

يذكر أن فينيسيوس جونيور، يستعد حاليًا لخوض منافسات كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل، وذلك بعد أيام قليلة من تتويجه مع ريال مدريد بثنائية الليجا ودوري أبطال أوروبا وقبلهما السوبر الإسباني.

ويخوض المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه دوريفال جونيور مباراتين وديتين أمام المكسيك وأمريكا يومي السبت والثلاثاء، قبل أن يستهل مشواره في كوبا أميركا بمواجهة كوستاريكا يوم 24 يونيو الجاري، ثم باراجواي وكولومبيا في الجولتين الثانية والثالثة.