"صورة حذفتها سريعًا".. زوجة لاعب ريال مدريد تثير الجدل في غرفة الملابس

عرين الملكي في خطر!

كشفت تقارير صحفية، عن أزمات تتعلق بملف حراسة مرمى ريال مدريد، بسبب الصراع الدائر بين الثنائي كيبا أريزابالاجا وآندري لونين، في ظل الغياب الطويل للحارس الأساسي تيبو كورتوا للإصابة.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن كيبا يشعر بقلق شديد على مكانه في النادي الملكي، حيث يخشى من اتجاه النادي الحالي بإعادته إلى تشيلسي وتدمير حلمه بالانضمام بشكل نهائي إلى النادي الملكي.

وقضى كيبا ليلة لن تنسى خلال مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مساء الأربعاء، على الرغم من وصول فريقه إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه 5-3)، إلا أنه لم يفعل شيئًا أمام ثلاثية "الروخيبلانكوس"، بل إنه تسبب بشكل مباشر في الهدف الثالث الذي سجله في شباكه بالخطأ.

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على الجانب الآخر، تسببت أناستاسيا ناستاسيكا، زوجة حارس ريال مدريد أندريه لونين، في حالة من الجدل بسبب صورة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، تحمل سخرية مبطنة من كيبا أريزابالاجا.

ونشرت زوجة لونين، صورة بحسابها على منصة "إنستجرام"، من احتفالها مع زوجها بالكريسماس، وعلقت بعبارة "بكل تأكيد، رقم 1"، في إشارة غير مباشرة لأحقيته بحراسة مرمى الريال خصوصًا بعد ثلاثية أتلتيكو مدريد.

إلا أن زوجة لونين سرعان ما قامت بحذف الصورة، في تصرف يؤكد أنها ورطت الحارس الأوكراني ووضعته في موقف محرج أمام زملائه بالفريق والإعلام في مدريد.