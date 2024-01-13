صوت مدريدي "محلي" يطالب الجماهير السعودية بالكف عن إيذاء كروس

"الوضح سيكون أسوأ في النهائي!"

تسود حالة من القلق داخل أروقة نادي ريال مدريد، من تأثر الألماني توني كروس، لاعب الفريق الملكي، بالهتافات المضادة التي تحاصره في ملعب "الأول بارك".

وأطلقت الجماهير السعودية، صافرات الاستهجان ضد توني كروس، خلال الانتصار الثمين على الجار اللدود أتلتيكو مدريد (5-3)، في مباراة نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني المقامة بالمملكة.

ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية تجمعًا لرابطة مشجعي ريال مدريد في السعودية، قبل 24 ساعة من مواجهة الغريم برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الأول بارك".

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وحرص كارلوس بالدو، الرئيس الفخري للنادي الملكي، والذي يعيش في المملكة العربية السعودية منذ 10 سنوات، على مطالبة الجماهير بالكف عن الهجوم على كروس وعدم إطلاق الصافرات ضده، وتشجيعه مع باقي لاعبي الفريق، خصوصًا في المباراة النهائية الصعبة والتي سيكون فيها التأثير السلبي من الجمهور على اللاعبين مضاعفًا.

واستبعد بالدو التزام الجماهير بهذا الأمر، حيث يرى أن السيطرة على غضب الجماهير العريضة أمر يصعب تنفيذه في المدرجات، قائلًا: "في النهائي سيكون أسوأ من ذلك، لأن الأمر يتخطى حدود السعودية".

يذكر أن توني كروس، كان قد أطلق تصريحات هاجم خلالها الدوري السعودي، حيث وصف عملية انتقال جابرييل فيجا (18 عامًا) إلى الأهلي السعودي بأنه "أمر مخزٍ"، قائلًا: "يزعمون أن هناك طموح لكرة القدم في المملكة، لكن كل شيء يدور حول المال، في النهاية إنه قرار من أجل المال وضد كرة القدم".