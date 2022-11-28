"صوتنا غير مسموع" .. قوانين مونديال قطر تضايق الجمهور السعودي

الجمهور السعودي واحد من ضمن أكثر الجماهير التي أقبلت على شراء تذاكر فريقها في كأس العالم قطر 2022

ما اعتاد عليه الجمهور السعودي في الدوري المحلي، محظورًا على الساحة الدولية، في كأس العالم قطر 2022، وهو ما يشعر رابطة المنتخب السعودي بعدم الراحة.

الأخضر افتتح مشواره في المونديال بفوز تاريخي أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، لكنه هُزم في المباراة الثانية أمام بولندا بثنائية نظيفة.

وطالب حمدان مغربي؛ رئيس رابطة نادي الاتحاد وأحد أعضاء رابطة الأخضر، بالسماح لهم باستخدام مكبرات الصوت في المدرجات، خلال المباراة المقبلة أمام المكسيك.

وأكد مغربي أن المشكلة التي واجهت الرابطة في مباراتي الأرجنتين بولندا هي أن صوت أعضاء الرابطة لا يصل لكافة الجماهير في مختلف أنحاء الاستاد، مما يؤثر على فاعلية تشجيع المنتخب بشكل عام.

🎤 حمدان مغربي: نحتاج فقط لـ مكبر صوت امام المكسيك. pic.twitter.com/1VEzCM5pHA — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) November 28, 2022

يذكر أن الأخضر السعودي يختتم دور المجموعات بمواجهة المكسيك بعد غدٍ الأربعاء، في مباراة مصيرية، الفوز بها يعني تأهل السعودية لدور الـ16، أما التعادل يجعلها في حاجة لفوز بولندا أمام الأرجنتين، كي تصعد.