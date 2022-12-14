"صنعتم التاريخ وعليكم أن تفخروا" .. رسالة مواساة من أوزيل للمغرب

أوزيل، الحاصل على لقب كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، يشيد بأداء المغرب أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال 2022.

قام الألماني مسعود أوزيل، نجم نادي اسطنبول باشاك شهير التركي، بمواساة منتخب المغرب بعد خسارة مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 أمام منتخب فرنسا.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي مونديال قطر بعد الفوز على نظيره المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "البيت" في قطر.

أوزيل كان يساند المغرب من مدرجات ملعب البيت، حيث نشر قبل أقل من ساعة على بداية المباراة صورة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي من الملعب.

أوزيل أوضح أنه يساند المنتخب المغربي، حيث كتب تعليقًا على تلك الصورة: "لا يمكنني الانتظار للنصف نهائي العظيم، هيا يا مغرب".

وبعد المباراة، كتب أوزيل عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في رسالة مواساة إلى منتخب المغرب: "لقد صنعتم التاريخ بالفعل، لقد جرب الفريق كل شيء، لا عيب في أداء الليلة، يمكن لجميع المغاربة أن يفخروا بشكل لا يُصدق".

منتخب المغرب سيكون عليه مواصلة مشواره في كأس العالم 2022، حيث سيخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي.