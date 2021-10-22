"صندوق الاستثمار السعودي يقترب من إغلاق صفقة إنتر"

نيوكاسل مجرد بداية

بعد الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يستعد صندوق الاستثمار السعودي لشراء نظيره الإيطالي إنتر في أقرب فرصة ممكنة.

صندوق الاستثمار بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يحاول إبرام اتفاقية قريبة مع شركة "سونينج" المالكة للنادي الإيطالي.

جاء ذلك وفقًا لما قاله الصحفي إنزو بوشيوني الذي تحدث لموقع "توتو ميركاتو ويب" عن التأكيدات المتعلقة بعملية المفاوضات.

هل يظل صندوق الاستثمار مهتمًا بشراء إنتر؟

جاءت الإجابة على هذا السؤال، أن الأمير بن سلمان يرفض التخلي عن فكرة الاستحوذ على إنتر بعد القيام بشراء نيوكاسل.

وأوضح بوشيوني أن تم تأكيد ما أثير من شائعات أن الهدف الحالي هو إتمام العملية بشكل كامل بنهاية العام.

ما هي قيمة بيع إنتر؟

الدراسات الحالية من الجانب السعودي، تدرس حسابات إنتر بالتفصيل وتركز على خطوات البيع المحتمل.

ووفقًا للتكهنات التي أثيرت مؤخرًا، فإن الاتفاق المبدئي قد يعني بيع إنتر بمقابل يصل إلى حوالي مليار يورو وفقًا لمطالب الشركة المالكة للنادي.

وفي الوقت الحالي من المنتظر وصول تأكيدات أو نفي لهذه التكهنات، ولكن إن لم يكن لهذه الشائعات أساس لكان النفي الرسمي قد وصل بالفعل حول هذه الأرقام.

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