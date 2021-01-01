صلاح يواجه كورونا في نجريج بخزان أكسجين جديد!

النجم المصري محمد صلاح يواصل أعمال الخير في قريته بمركز بسيون بمحافظة الغربية.

كشفت تقارير صحفية مصرية اليوم عن تبرع محمد صلاح نجم ليفربول بخزان أكسجين لمستشفى بسيون.

جاء هذا في ظل محاولة النجم المصري المساهمة في مواجهة جائحة كورونا في القرية التي نشأ فيها ولا يزال أهله يقطنون بها.

يأتي هذا التبرع في ظل جهود الجمعية الخيرية التي أنشأها محمد صلاح لمساعدة المحتاجين في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية.

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وكانت المؤسسة قد سبق لها وأن تبرعت بـ 14 اسطوانة أكسجين لتوزيعها على مصابي فيروس كورونا بشكل مجاني، على أن تُسلم للجميعة من جديد لإعادة التعبئة لاحقًا لمساعدة غيرهم.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم محمد صلاح بالأعمال الخيرية في قريته بشكل خاص وفي مصر بشكل عام.

وكان صلاح قد تبرع ببناء معهد أزهري بالقرية، بالإضافة لمبلغ حوالي 50 مليون جنيه مصري لمعهد الأورام بحسب ما ذكرت تقارير سابقة.

ويمر محمد صلاح في الوقت الحالي بفترة عصيبة رفقة ليفربول، بعد تصريحاته التي أكد خلالها استيائه من عدم حصوله على شارة القيادة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يعد ضمن اهتمامات ريال مدريد في الوقت الحالي، وأحد أهم أهداف الفريق في الصيف بحسب ما ذكرت تقارير صحفية.