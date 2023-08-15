صلاح يقول كلمته ويوضح موقفه من الانضمام للاتحاد .. كيف سيرد ليفربول؟

النجم المصري منح الضوء الأخضر بالفعل!

SHAHID

كشفت تقارير صحفية عن موقف النجم المصري محمد صلاح من الانتقال إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ليبدأ اللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاء هذا بحسب ما ذكرت قنوات "الكأس" والتي أكدت أن النجم المصري قد أعطى الفريق السعودي الضوء الأخضر حتى يتفاوض مع ليفربول على ضمه.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت على حصول محمد صلاح على عرض مادي كبير للغاية من قبل الاتحاد حتى ينضم لهم في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وكان صلاح قد بدأ لتوه موسمه السابع في صفوف ليفربول بمباراة أمام تشيلسي في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي وتم تبديله وخرج من الملعب غاضبًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

جدير بالذكر أن الاتحاد كان قد نجح من قبل في ضم كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو وديوجو جوتا خلال فترة الانتقالات التاريخية الجارية.

SHAHID