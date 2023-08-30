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صلاح يقترب .. الكشف عن خطة ليفربول قبل الموافقة على عرض الاتحاد!

أحمد رفعت
Mohamed Salah Liverpool 2022-23Getty Images
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صلاح اقترب كثيرًا من ارتداء قميص الاتحاد

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يبدو أن نادي الاتحاد اقترب أكثر من حسم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما أبدى موافقته على ارتداء قميص النمور خلال الموسم الحالي.

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وأضافت صحيفة "الرياضية" أن صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول ويورجن كلوب مدرب الفريق، بتأكيده على أنه لن يقبل بكسر الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة من النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يُريد أن يسير بالصفقة حتى الدقائق الأخيرة من إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي، الذي سيغلق في منتصف الليل.

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ويستهدف ليفربول الوصول إلى رقم أكبر من المعروض عليه، بعد تأكده من موقف محمد صلاح نفسه، بأنه موافق على عرض نادي الاتحاد.

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وتطالب جماهير الاتحاد بضرورة حسم التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يُغلق باب الانتقالات في دوري روشن السعودي يوم 7 سبتمبر القادم.

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