صلاح يغيب عن المران المسائي لمنتخب مصر

الجهاز الفني قرر إراحة اللاعب خوفاً من تفاقم حالته

فيسبوك تويتر بلال محمد

سيغيب محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري عن المران المسائي للفراعنة اليوم، استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية.

ومن المنتظر ان يلعب الفراعنة أمام الأولاد مساء السبت، في إطار مباريات دور الـ 16، على استاد القاهرة.

ولم يتمكن لاعب ليفربول من خوض مران اليوم، بسبب إصابته بنزلة برد، وذلك حتى لا تتفاقم حالته، وجاء هذا بعد عرض الأمر على خافيير أجيري المدير الفني للفريق.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الفراعنة في البطولة، بالتساوي مع أحمد المحمدي برصيد هدفين، سجلهما في شباك الكونغو وأوغندا.

صلاح لن يتمكن من التدريب اليوم بسبب نزلة برد.



بسبب تعرضه لنزلة برد لن يتمكن محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم، وذلك حتى لا تتفاقم حالته، جاء ذلك بعد عرض الأمر على خافيير أجيري المدير الفني .#مصر_٢٠١٩ #Egypt2019 pic.twitter.com/t9he90jTYS — EFA.eg (@EFA) July 4, 2019

وتأهل الفراعنة إلى دور الـ 16 متصدرين المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بينما وصلت جنوب أفريقيا إلى هذا الدور بعد احتلالها المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا، سيلعب أمام الفائز من مباراة نيجيريا والكاميرون، في دور الثمانية.