صلاح يثير الجدل من جديد .. تجاهل كأس العالم من أجل طائرة الأهلي والزمالك!

محمد صلاح يفضل الكرة الطائرة على مباراة كرواتيا واليابان في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

قرر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر تجاهل مباراة كرواتيا واليابان في كأس العالم 2022، مفضلًا عليها مشاهدة مباراة في الكرة الطائرة تجمع بين فريقي السيدات في الأهلي والزمالك.

ومع عدم تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2022، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال في المرحلة الختامية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال، أصبح أمام صلاح الكثير من الوقت ليقضيه كما يحلو له قبل العودة من جديد إلى تدريبات ليفربول.

صلاح نشر صورة عبر خاصية القصص في تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، تُظهر مشاهدته لقمة الكرة الطائرة المصرية، والتي جمعت بين فريقي السيدات في الأهلي والزمالك.

المثير أن مباراة الكرة الطائرة تزامنت مع مباراة كرواتيا واليابان في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022.

بالطبع لم يمر الأمر مرور الكرام، حيث التقطت العديد من المواقع الرياضية المصرية تلك الصورة، وتم تداولها بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح عبر ستوري انستجرام 📺 pic.twitter.com/YbV8uKZC4c — Yallakora (@Yallakoranow) December 5, 2022

يُذكر أن منتخب كرواتيا حقق الفوز على نظيره الياباني بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.