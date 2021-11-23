صلاح يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

تُوج النجم المصري، محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2020-2021 من مؤسسة لادبروكس نورث ويست لكرة القدم.

لادبروكس نورث ويست هي مؤسسة إنجليزية تقدم الجوائز للأفضل داخل وخارج الملعب في إنجلترا.

صلاح ظهر في قائمة المرشحين رفقة روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي ولوك شاو، مدافع مانشستر يونايتد.







ماذا حقق صلاح الموسم الماضي في الدوري؟



صلاح شارك مع ليفربول خلال الموسم الماضي (2020-21) في 37 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 5 آخرين.

واستطاع أن يتواجد ضمن 11 مرشحا للفوز بجائزة "ذا بيست" من فيفا للأفضل في العالم لعام 2020.

كما ظهر في القائمة النهائية للمرشحين لنيل الكرة الذهبية رفقة الأسطورتين ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي وغيرهم.

ما هي أرقام صلاح هذا الموسم؟

محمد صلاح يتصدر حاليًا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 11 هدفًا.

والجدير بالذكر أنّ النجم المصري استطاع مؤخرًا أن يصبح أكثر لاعب إفريقي في تاريخ البريميرليج تسجيلا للأهداف بـ 107 هدف بعدما تخطى الإيفواري ديديه دروجبا.





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