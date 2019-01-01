صلاح محسن يغادر مران الأهلي مصاباً

بعد إصابة حمدي فتحي بالأمس إصابة جديدة تضرب لاعبي الأهلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

لم يستطع صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي إكمال مران فريقه اليوم على ملعب التتش، وغادره بسبب الإصابة التي لحقت به.

وشارك مهاجم الأهلي، في التدريبات البدنية بالمران، ثم التدريبات بالكرة ولكنه تعرض إلى إصابة غادر بعدها الملعب بصحبة خالد محمود طبيب الفريق.

وفي نفس السياق، واصل الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور، التدريبات التأهيلية، بعد شفائهما من الإصابة، تمهيداً لعودتهما إلى التدريبات الجماعية من جديد.

10 كرات ذهبية يملكها كلاً من رونالدو وميسي.. ولكن ماذا لو لم يتواجد هذا الثنائي، من اللاعب الذي كان يستطيع السيطرة على أكبر عدد من هذه الكرات؟ 🤔 pic.twitter.com/55fnDB0NEA — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 4, 2019

وشهد مران الفارس الأحمر اليوم، محاضرة فنية من المدير الفني مارتن لاسارتي، قبل مواجهة فيتا كلوب، في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفاً على فيتا كلوب يوم السبت القادم، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا.

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الجدير بالذكر أن الأهلي، حقق فوزاً هاماً مساء أمس برباعية نظيفة على حساب بتروجيت في الدوري المحلي، ليصل إلى النقطة 51 في المركز الثاني من جدول الدوري.