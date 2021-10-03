صلاح: مانشستر سيتي سيطر على المباراة، والتعادل نتيجة عادلة!

النجم المصري محمد صلاح يعترف أن مانشستر سيتي كان أفضل ضد ليفربول في الشوط الأول.

اعترف النجم المصري محمد صلاح بسيطرة فريق مانشستر سيتي على مباراة اليوم أمام فريقه ليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها أن نتيجة التعادل كانت عادلة بعد أن تحسن ليفربول كثيرًا في الشوط الثاني.

ما الذي قاله محمد صلاح عن المباراة ضد مانشستر سيتي؟!

وقال صلاح: "المباراة كانت صعبة لأنهم كانوا يستحوذون على الكرة كثيرًا، في الشوط الأول لم نكن في أفضل حال، لكن في الثاني كنا أفضل، وعلينا أن نتقبل النتيجة".

وأضاف: "لقد سيطروا على المباراة منذ البداية، ونحن عانينا في الشوط الأول، لكن على الأقل بقيت النتيجة على التعادل رغم المعاناة، وتحدثنا في في غرف الملابس والأمور تحسنت في الشوط الثاني".

ما الذي قاله محمد صلاح عن هدفه في مانشستر سيتي؟

وأردف عن هدفه: "يجب أن أشاهد الهدف لأرى، كان سيصبح أكثر تميزًا لو نجحنا في تحقيق الفوز، لكن هذا ا حدث، لقد كان هدفًا جيدًا، ليس أكثر من ذلك".

وأنهى كلماته: "يجب أن أكون عادلًا، لقد خلقوا العديد من الفرص، وامتلكوا الكرة لفترة طويلة، وأعتقد أن التعادل كان النتيجة العادلة".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ستة أهداف بعد مرور سبع جولات بالتساوي مع جيمي فاردي.

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