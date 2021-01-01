صلاح: ليفربول لا يفاوضني على التجديد، وأريد المزيد من البطولات!

محمد صلاح نجم ليفربول يفجر مفاجأة ويؤكد أن ليفربول لم يفاوضه بعد على تجديد تعاقده.

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول أن ناديه لا يفاوضه في الوقت الحالي على تجديد تعاقده.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن رغبته الحالية هي تحقيق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من جديد.

وقال صلاح: "لا أحد يتحدث معي في ليفربول حول أي عقود جديدة، لذلك لا يمكنني أن أقول الكثير حول ذلك الأمر".

كلوب عن مانشستر سيتي: لحسن الحظ نواجههم مرتين فقط في العام!

وأضاف: "لا يوجد أي شخص في النادي يتحدث معي حول أي شيء، لذلك لا أعلم، لكن قلت من قبل إنني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من جديد".

وأردف: "تحقيق الانتصارات أحد الأمور العظيمة في كرة القدم، أحاول فقط أن أحقق المزيد منها، فهذا يعد من ضمن عملنا أن نحقق الألقاب".

وكان يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول قد رفض في تصريحات صحفية فكرة رحيل محمد صلاح عن ليفربول، وأكد أهميته بالنسبة للفريق.

جدير بالذكر أن عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول يستمر حتى الـ 30 من يونيو في عام 2023، وآخر مرة جدده كانت في يوليو 2018 بعد انضمامه للريدز بعام واحد فقط.