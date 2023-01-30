"صلاح لا يستطيع تكرار ما كان يفعله مع ليفربول"

لاعب ليفربول السابق ينتقد صلاح!

انتقد دون هاتشيسون لاعب ليفربول السابق ما يقدمه محمد صلاح من مستويات مع الفريق هذا الموسم في ظل التراجع الكبير الذي يعاني منه النجم المصري، في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو".

وقال هاتشيسون: "ليفربول كان أفضل أمام برايتون، لكن في النهاية كل ما يحسب هي النتيجة، وبرايتون سجل بشكل رائع وحقق الفوز".

وأضاف عن صلاح: "تراه يتقدم ويصل إلى مناطق الخطورة، في الموسم الماضي أو الذي سبقه كان ربما يمكنه التسجيل من تلك الأماكن، لكنه لا يستطيع فعل ذلك الآن".

كان صلاح قد واجه سوء حظ كبير حيث توقف عن التسجيل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ أكثر من شهر ويعود آخر أهدافه إلى ديسمبر الماضي أمام أستون فيلا.

جدير بالذكر أن صلاح هداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي لم يسجل حتى الآن سوى سبعة أهداف في البطولة وهو أسوأ سجل له على الإطلاق حتى الآن مع الريدز.