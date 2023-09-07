"صلاح لا" .. الاتفاق يسخر من رومانو وكلوب ويعلن عن ضم جراي!

الاتفاق يُعلن عن صفقة جراي بطريقة مبتكرة

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رفض نادي الاتفاق الإعلان عن ضم "الإنجليزي - الجامايكي" ديماري جراي جناح إيفرتون بطريقة عادية، وذلك بعدما حاول التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية.

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وأعلن الاتفاق عن ضم جراي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة 4 سنوات قادمة، قادمًا من فريق إيفرتون الإنجليزي خلال صيف 2023.

ونشر حساب الاتفاق عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو يُعلن خلاله عن التعاقد جراي، سخر خلاله من الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بعدما رفض التخلي عن النجم المصري محمد صلاح.

كما سخر أيضًا الفيديو من الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات، بعدما أعلن من قبل عن اقتراب جراي من الانتقال إلى نادي الشباب.

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وحاول الاتفاق التعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، ولكنه انتقل إلى دوري نجوم قطر، ليُصبح اللاعب خارج حسابات النواخذة.

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