لخلافة صلاح.. لاعب ريال مدريد السابق يقترب من ليفربول

من الليجا إلى البريميرليج..

يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد السابقين، من أجل خلافة النجم المصري محمد صلاح على الجناح الأيسر.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الياباني تاكيفوسا كوبو، نجم ريال سوسيداد، بات قريبًا من الانتقال إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت أن "الصفقة في مراحلها النهائية"، بعد سفر ممثلي اللاعب إلى إنجلترا من أجل إتمام المفاوضات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يدفع ليفربول نحو 55 مليون إسترليني لضم اللاعب، الذي يرجح أنه سيكون خليفة صلاح، الذي دخل عقده الموسم الأخير.

وانتقل كوبو إلى سوسيداد من ريال مدريد في صيف 2022 مقابل 6.5 مليون يورو، علمًا بأن النادي الملكي حصل على خدماته في 2019 في صفقة مجانية من إف سي طوكيو، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع النادي الملكي.