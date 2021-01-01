صلاح لاعب الشهر في فبراير بليفربول: نستطيع قلب الموسم!

محمد صلاح مؤمن بقدرة فريقه ليفربول على قلب الأمور رأسًا على عقب في الموسم الجاري.

حصل النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر فبراير الماضي مساء اليوم الإثنين.

جاء هذا بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي، وأكد اللاعب في تصريحات لهم أن فريقه قادر على تحسين الأمور بشكل واضح هذا الموسم، بالأخص في دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح: "هو شعور طيب أن أحصل على تلك الجائزة من جديد، أنا سعيد بالنتائج الأخيرة، وأتمنى أن نستمر في الفوز".

"في فيورنتينا تعجبنا من كون صلاح لاعباً في تشيلسي"

وأضاف: "الفترة الماضية كانت صعبة على الجميع في ليفربول بسبب الموقف الذي عانينا منه وترتيبنا في الدوري الإنجليزي".

وأردف: "أنا مؤمن على قدرتها في تحسين الأمور، وفي دوري أبطال أوروبا نحن نقدم مستويات جيدة نسير بشكل طيب".

وأكمل: "لا أريد الحديث عن موسمي بشكل شخصي فنحن نلعب كفريق، لقد كانت الموسم صعبًا للغاية بالنسبة لنا جميعًا، لكن علينا المضي قدمًا ومحاولة الفوز بالمباريات".

وأنهى كلماته: "أريد أن أشكر كل من صوت لي، سنقدم كل ما لدينا خلال المباريات المقبلة، ولنأمل أن نستمر في النتائج الجيدة في دوري الأبطال أيضًا".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالشراكة مع هاري كين بواقع 17 هدفًا لكل لاعب.