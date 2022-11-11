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ليفربول

صلاح في كل مكان .. لوفرين يفاجىء الجماهير بصورة مؤثرة

علي سمير
1:57 م غرينتش+2 11‏/11‏/2022
Mohamed Salah and Dejan Lovren.
الصداقة مستمرة لأبعد الحدود

يبدو أن الصداقة بين المدافع الكرواتي ديان لوفرين والنجم المصري محمد صلاح، لم تتوقف ولا تزال في أفضل حالاتها رغم افتراق الثنائي.

صلاح جاء إلى ليفربول في عام 2017 ليصبح لوفرين صديقه المقرب بالفريق، قبل أن يرحل الكرواتي إلى زينيت الروسي في 2020.

ومع ذلك التواصل لم يتوقف بين الثنائي، وهذه المرة قرر المدافع البالغ من العمر 33 سنة التعبير عن مدى قربه من صلاح.

ونشر لوفرين صورة له وهو يضع وجه صلاح واحتفاله الشهير على قميصه، كما ظهر أمامه كوبًا عليه صورة تجمعه بزميله السابق في تدريبات الريدز.

جدير بالذكر أن لوفرين دخل قائمة كرواتيا المشاركة في كأس العالم في قطر، وهي البطولة التي سيغيب عنها صلاح بسبب خروج مصر من التصفيات.

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