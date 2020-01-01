صلاح: فابيينو من يستحق المديح والحلم بات قريب التحقيق

ما الذي قاله صلاح بعد فوز ليفربول على كريستال بالاس

أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول ، أنّ فابيينو هو من يستحق الثناء على هدف المصري في مرمى كريستال بالاس، معبرًا عن سعادته بالاقتراب من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي .

محمد صلاح سجل هدفًا وصنع آخر أمام بالاس لتنتهي المباراة برباعية نظيفة لصالح ليفريول.

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وقال محمد صلاح في تصريحات عقب المباراة: "كان من الرائع الفوز باللقاء والأهم تقديم هذا الأداء المميز، الجميع كان متحفزًا للفوز والاقتراب أكثر من تحقيق الدوري رغم أنّ المواجهات تٌقام دون حضور جماهيري".

وتابع: "فابيينو فعل كل شيء في الهدف الذي سجلته، لقد ركضت فقط نحو المساحة واستلمت تمريرته الرائعة. تقديم المستوى الذي ظهر أمام إيفرتون أمر طبيعي وقد يحدث فنحن لم نكن في أفضل أحوالنا، لكننا أمام كريستال بالاس أظهرنا ردًا سريعًا".

وأردف: "أشعر بإحساس رائع من الانضمام إلى ليفربول، وقلت دائمًا إنّ رغبتي الفوز بلقب الدوري الإنجليزي والذي لم نحققه منذ سنوات طويلة. العام الماضي قدمنا أداءً جيدًا لكننا لم نتمكن من الفوز باللقب والموسم الحالي هذه فرصتنا".

أما ترنت ألكسندر أرنولد فقد أشار إلى أنّ اللعب دون حضور جماهيري أمر غير معتاد وأنّ الفريق حاول أن يقدم أفضل ما لديه لأجل تحقيق إنجاز تاريخي.

واختتم: "مقارنتي بديفيد بيكهام أفضل مسدد ركلات حرة في تاريخ الدوري الإنجليزي أمر رائع للغاية لكنني أحتاج للمزيد من العمل لأجل الوصول لما حققه هذا الأسطورة. لقد تدربت كثيرًا وكان هدفي دائمًا أن أكون في أفضل أحوالي. علينا انتظار تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي أو حسم اللقب الأسبوع المقبل".

جدير بالذكر أنّ محمد صلاح ينافس على الحذاء الذهبي هدافًا للدوري الإنجليزي، وفي حال حققها ستكون المرة الثالثة له على التوالي.