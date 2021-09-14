"صلاح من عظماء ليفربول ويجب أن يحصل على عقد جديد"

أسطورة ليفربول يؤكد أن صلاح بالفعل أصبح من عظماء "الريدز".

يواصل النجم المصري محمد صلاح صناعة التاريخ مع نادي ليفربول الإنجليزي، وتمكن يوم الأحد خلال مباراة "الريدز" أمام ليدز يونايتد من الوصول إلى الهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي.

جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول يرى أن محمد صلاح سيكون في التشكيل الأساسي لأفضل 11 لاعبًا في تاريخ "الريدز"، ويأمل أن يراه يوقع عقدًا جديدًا في ملعب "أنفيلد".

ويؤكد مدافع ليفربول السابق أن هناك تقليلًا من قدرات صلاح وإمكانياته، رغم تأثيره الكبير في خطط الألماني يورجن كلوب.

ماذا قال كاراجر عن صلاح؟

ومع مواصلة صلاح للإبهار منذ وصوله إلى ملعب "أنفيلد" في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، فإن الدولي المصري أصبح قطعة أساسية في خطط الفريق.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "إنه مهم للغاية، وأحيانًا أشعر بالأسف تجاه محمد صلاح، لأنني أعتقد أنه أحيانًا لا يتم تقديره بالشكل الكافي في ليفربول".

وأضاف: "عندما يتحدث الناس عن فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي، فإنهم يعودون دائمًا إلى تعاقد النادي مع أليسون وفيرجيل فان دايك، لكن صلاح جاء إلى الفريق قبل فان دايك بستة أشهر".

وتابع: "الثلاثة كانوا مهمين، لكن الجميع يذكر أن حارس المرمى وقلب الدفاع هما من رفعا مستوى ليفربول، لكن صلاح يمتلك دورًا كبيرًا في ذلك".

وأكمل: "يجب ألا ننسى كذلك أن صلاح يلعب من الجهة اليمنى، وهو جناح ولا يلعب في قلب الهجوم، لكنه دائمًا يصنع الفارق".

وأردف: "إذا خاض عددًا من المباريات بدون تسجيل، فإنك تفكر بأنه هناك مباراة قادمة لا محالة سيسجل فيها، ببساطة لأنه محمد صلاح، هكذا هو الأمر".

ماذا قال كاراجر عن تجديد عقد محمد صلاح؟

ومؤخرًا تمكن ليفربول من تجديد عقود عدد من أبرز لاعبيه، بداية من أليسون، وفابينيو، وفان دايك، وترينت ألكساندر أرنولد، وأندي روبرتسون، لكن كاراجر يريد إضافة اسم جديد إلى تلك القائمة.

وقال كاراجر: "في حين أن ليفربول لم ينفق الكثير هذا الصيف مثل الفرق الأخرى، إلا أن الكثير من اللاعبين يوقعون عقودًا جديدة، الذي لم يوقع بعد هو محمد صلاح".

وأضاف: "الآن من الواضح أنه يريد القليل من المال، وهو محق في ذلك، لأنه يستحق، إنه يستحق أن يكون واحدًا من بين أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي لما فعله مع ليفربول منذ قدومه".

وتابع: "نادرًا ما يتعرض للإصابة، وعامًا بعد عام يتواجد في قائمة أفضل الهدافين، هذا هو الأمر".

100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز للملك المصري! 🇪🇬👑



تهانينا @MoSalah 🤩 pic.twitter.com/qrxv49FTcj — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 13, 2021

وأكمل أسطورة ليفربول: "سأقول أمرًا آخر، عندما تختار تشكيل ليفربول التاريخي، هناك مراكز لا تفكر مرتين فيها، جيرارد، وجون بارنز، وإيان راش، وكيني دالجليش، يمكنك وضع هذه الأسماء مهما كان الفريق".

وأردف: "لكن لا يوجد أي شخص يمكن أن تفكر فيه على الجناح الأيمن، سيكون محمد صلاح في هذا المركز عندما ينهي مسيرته مع ليفربول، سيكون في تشكيلة ليفربول التاريخية، ليس هناك شك بالنسبة لي في ذلك".

وأشاد كاراجر بعقلية صلاح قائلًا: "أعتقد أنه محترف مثل كريستيانو رونالدو، إنه يعتني بجسده وأعتقد أن صلاح سيلعب الكثير من السنوات القادمة، لذلك آمل فقط أن يتم حل مسألة تجديد عقده بشكل عاجل".

واختتم كاراجر تصريحاته قائلًا: "دائمًا ما يكون هناك جدال حول المال، اللاعب يريد أكثر قليلًا، والنادي يريد أن يدفع أقل، لكن هذا يحتاج إلى تسوية، وأتمنى أن ينتهي الأمر لأنه يستحق ذلك بسبب ما فعله مع ليفربول".

كيف وصل صلاح إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي؟

رحلة صلاح في الدوري الإنجليزي لم تكن سلسلة مثلما توحي رحلته نحو تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

صلاح قضى ثلاثين شهرًا في تشيلسي، لعب خلالها 13 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل هدفين فقط، قبل أن يخرج إلى فيورنتينا الإيطالي ثم إلى روما.

وسجل صلاح 32 هدفًا في موسم 2017-2018 مع ليفربول، ليحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، واستمرت الأمور في التحسن، وكسر حاجز العشرين هدفًا في اثنين من المواسم الثلاثة الأخرى.

الآن بعد 2732 يومًا من هدفه الأول، أصبح صلاح أحدث لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي، والثاني من إفريقيا بعد أسطورة تشيلسي ديدييه دروجبا.

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