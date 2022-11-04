صلاح ورونالدو .. من الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي؟

عاد كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإنجليزي من جديد، وسيزين مسرح الأحلام أولد ترافورد مع فريقه القديم مانشستر يونايتد، بعد غياب أكثر من عشر سنوات.
رونالدو في فترته الأولى مع الشياطين الحمر، شق طريقه نحو القمة، وقاد الفريق للعديد من البطولات، لعل أبرزها الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، والحصول على لقب هداف الدوري.
وبعد رحيل رونالدو بسنوات، نجح ليفربول في التعاقد مع محمد صلاح، ليحطم الأرقام القياسية في تاريخ البريمييرليج، ويعود بالريدز إلى القمة من الجديد.
وحصل الملك المصري على لقب هداف الدوري مرتين، كما حطم رقم رونالدو عندما سجل 85 هدفًا بقميص ليفربول في 132 مباراة، بينما كان رونالدو قد سجل 84 هدفًا للشياطين الحمر في 196 مباراة.
بالإضافة إلى مساهمة صلاح في حصول ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب حوالي 30 عامًا، ومعانقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الريدز، وغيرها من الإنجازات، التي جعلت الفرعون المصري من أساطير الفريق.
والآن بعد عودة رونالدو، المتعطش للأهداف والبطولات مع الشياطين الحمر، وتوهج صلاح مع الريدز، يتوقع الجميع أن يرى منافسة من نوع خاص بين اثنين من أفضل لاعبي العالم بالوقت الحالي.
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ولعل أبرز ما سيتنافس عليه الثنائي هو تسجيل الأهداف بالطبع، ولكن من هو صاحب عدد الأهداف الأكبر في البريمييرليج، هذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي من موقع جول.
كم عدد أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟Getty
انضم صاروخ ماديرا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2003، قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، ليقضي مع الشياطين الحمر ستة مواسم، قبل رحيله إلى ريال مدريد في صفقة قياسية في صيف 2009.
وفي خلال تلك الفترة تمكن الأسطورة البرتغالية، من خوض 196 مباراة بالبريمييرليج، تمكن خلالها من تسجيل 84 هدفًا، وكان موسم 2007/08 أكثرهم غزارة إذ سجل رونالدو 31 هدفًا.
وبعد عودته وصل إلى 226 مباراة مسجلًا خلالها 102 هدف في المجموع الإجمالي.
|الموسم
|المباريات
|الأهداف
|2003-2004
|29
|4
|2004-2005
|33
|5
|2005-2006
|33
|9
|2006-2007
|34
|17
|2007-2008
|34
|31
|2008-2009
|33
|18
|2021-22
|30
|18
|2022-23
|9
|1
|الإجمالي
|235 مباراة
|103 هدف
كم عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟
صلاح نجح في تسجيل 121 هدفًا بالبريمييرليج في 194 مباراة خاضها، ولكن رحلته كانت قد بدأت مع الدوري الإنجليزي في موسم 2013-14، وحينها كان يرتدي قميص تشيلسي ولمدة موسمين، ولكن تلك الفترة لم تكن موفقة للملك المصري، إذ لم يتمكن من هز الشباك إلا مرتين فقط خلال 13 مباراة بالموسمين.GettyImage
ولكن مع وصوله إلى ليفربول في موسم 2017/18، تغيرت الأمور وأصبح صلاح واحدًا من أفضل لاعبي البريمييرليج، وحصل في موسمه الأول على لقب هداف المسابقة برصيد 32 هدفًا، وهذا الرقم هو الأغزر الذي سجله صلاح في موسم واحد حتى الآن بالدوري.
وأثبت صلاح للجميع أنه لم يكن موهبة موسم واحد فقط، إذ واصل تألقه في ثاني مواسمه بالبريمييرليج وسجل 22 هدفًا.
|الموسم
|المباريات
|الأهداف
|2013-2014
|10
|2
|2014-2015
|3
|0
|2017 - 2018
|36
|32
|2018 - 2019
|38
|22
|2019 - 2020
|34
|19
|2020 - 2021
|37
|22
|2021-2022
|35
|23
2022-2023
12
4
|الإجمالي
|205 مباراة
|124 هدفًا
رونالدو وصلاح .. من الأكثر تسجيلًا في البريمييرليج؟
يبدو واضحًا للجميع شدة المنافسة بين الطرفين، واقتراب الأرقام من بعضها، وسيعمل الثنائي على إثبات تفوقه وأحقية كل لاعب بالتربع على عرش البريمييرليج.
إجمالًا سجل كريستيانو رونالدو 103 هدف في 235 مباراة بالدوري الإنجليزي، بينما سجل محمد صلاح 124 هدفًا في 205 مباراة بالبريمييرليج.
|اللاعب
|المباريات
|الأهداف
|كريستيانو رونالدو
|235
|103
|محمد صلاح
|205
|124
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