"صلاح الأفضل في العالم والبعض لا يعرف قيمته"

يؤمن ديفيد سيمان نجم حراسة آرسنال السابق، أن محمد صلاح هو اللاعب الأفضل في العالم ولكنه لا يحصل على الإشادة التي يستحقها.

وقدم صلاح مستويات مبهرة على مدار هذا العام مع ليفربول، ومع ذلك جاء في المركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول".

وتحدث سيمان في برنامجه "Seaman Says Podcast" ليشيد بصلاح، قبل أن يمنح إدوارد مندي لقب حارس العام وتوماس توخيل المدرب الأفضل.

وقال سيمان:"لاعب العام بالنسبة لي هو محمد صلاح، هو أفضل من الجميع ويتألق بشكل مستمر ولكنه لا يحصل على ما يستحقه من إشادة".

وأضاف:"بينما يقدر الجميع صلاح كلاعب كبير، من العدل أن نقول إنه يستحق المزيد من الفضل في عالم كرة القدم، لأن أمثاله لا يأتون سوى مرة واحدة".

وتابع:"احتلاله المركز السابع في قائمة التصويت بالكرة الذهبية كان هزليًا، كما أنه من المضحك حصوله على جائزة لاعب الشهر مرة واحدة فقط خلال هذا الموسم".

واستكمل:"صلاح يقوم بالأشياء الصعبة ببساطة غير طبيعية، وقد حان الوقت لكي يدرك الجميع مدى روعة هذا اللاعب".

جدير بالذكر أن صلاح يعيش حالة من التوهج هذا الموسم، حيث سجل 22 هدفًا في 24 مباراة مع ليفربول بكل البطولات.

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