"صلاح من جديد!".. 3 ضربات كبرى لكلوب وليفربول تهدد لقبي الكأس والبريميرليج

متى ينتهي الكابوس؟

تلقى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، العديد من الضربات المؤلمة، في وقت حاسم بموسم الفريق الذي يستعد لخوض مباريات مهمة للغاية في كأس الرابطة والدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي (56) وآرسنال (55) بعد مرور 25 جولة من المسابقة، كما تأهل لنهائي كأس الرابطة حيث سيواجه تشيلسي يوم الأحد المقبل.

وصرح دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل، بأن أليسون بيكر حارس ليفربول، الذي يغيب لإصابة عضلية منذ 10 فبراير الماضي، سيغيب عن معسكر السيليساو في فترة التوقف الدولي والتي تنطلق يوم 18 مارس المقبل.

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وبذلك، سيغيب أليسون عن مباريات حاسمة في الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه الفريق "ساوثهامبتون ونوتنجهام فورست ومانشستر سيتي وإيفرتون" قبل التوقف الدولي.

وحسب صحفة "التلجراف"، فإن الثنائي محمد صلاح وداروين نونيز قد يغيب عن مواجهتي لوتون تاون بالدوري الإنجليزي (اليوم) وتشيلسي في نهائي الكأس.

وأضافت: "يعاني النجم المصري (الذي عاد لتوه بعد إصابة مع المنتخب) من إجهاد في العضلات، كما يواجه نونيز مشكلة عضلية، علمًا بأنه لم يتم استبعاد أي من اللاعبين من المباراتين المقبلتين حتى الآن".

ويفتقد ليفربول بالفعل 9 لاعبين للإصابة، هم: "ديوجو جوتا وكورتيس جونز وأليسون بيكر وترينت ألكسندر-أرنولد ودومينيك سوبوسلاي وتياجو ألكانتارا وستيفان باجسيتيك وبن دوك وجويل ماتيب".