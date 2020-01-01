"صلاح أراد إرسال رسالة لإدارة ليفربول ليس إلا!"

وجهة نظر أقرب للصواب؟

رغم كل الشائعات المنتشرة عن رغبة محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول، إلا أن جيمي كاراجر، أحد أهم أساطير الريدز، يؤمن بأن ما يحدث مجرد "رسالة" على إدارة النادي الرد عليها سريعًا.

صلاح أثار الجدل بعد تصريحاته بأنه لا يمانع اللعب في إسبانيا لأحد القطبين، في الوقت الذي خرجت فيه شائعات تتحدث عن عدم سعادته في أنفيلد بالآونة الأخيرة.

ما زاد الأمور غموضًا كان تصريحات محمد أبو تريكة، الصديق المقرب للفرعون المصري، بأن صديقه يفكر في الرحيل وغير سعيد بما يعيشه مع كتيبة يورجن كلوب.

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كاراجر بدوره عقّب بقوله "توقيت بدء اللاعب بالحديث عن قصص الانتقالات غريب حقًا، وجهة نظري أنها رسالة إلى إدارة ليفربول لتقديم عقد جديد مربح له".

كما أضاف "رؤية اللاعبين يتوددون إلى الأندية الإسبانية كان ليقلق ليفربول قبل خمس سنوات وليس الآن".

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وأتم "لست مقتنعًا بقدرة ريال مدريد وبرشلونة على تحمل تكاليف صلاح، استثمار ما يزيد عن 125 مليون جنيه استرليني على لاعب سيبلغ 29 عامًا هذا الصيف ليس بالأمر الجيد".

الجدير بالذكر أن عقد صلاح الحالي في ليفربول ممتد حتى صيف 2023، ويتقاضى بمقتضاه 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.