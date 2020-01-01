"صلاح آلة خارقة ولكنه أناني بعض الشيء"

نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق يتحدث حول تأثير محمد صلاح مع الفريق وتحوله إلى آلة تهديف

قال بيتر كراوتش نجم ليفربول السابق وأحد أبرز مهاجمي الكرة الإنجليزية في القرن الحادي والعشرين إن محمد صلاح تحول إلى ماكينة تهديفية مرعبة في الآونة الأخيرة.

وسجل محمد صلاح هدفًا بالأمس في مرمى ميتلاند فضلًا عن انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز وسعيه للحصول على لقب الهداف للمرة الثالثة في موسمه الرابع مع ليفربول.

وحول ذلك، قال كراوتش إن سجل أهداف صلاح مثير للإعجاب مؤكدًا أنه يتطور بصورة خيالية ولا تصدق من موسم لآخر، كما أنه يشعر أنه بدأ الموسم بشكل جيد للغاية.

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وأضاف: "وقت أن جاء في موسم 2017/2018 سجل 44 هدفًا وكان يسدد من كل مكان، ولكن الآن بات يبحث عن الزملاء، في البداية كان التمرير خياره الأخير"

وتابع: "صلاح أناني بعض الشيء ولكن هذا شيء ليس بالسلبي دائمًا بالنسبة للمهاجم الذي يجب أن يبحث عن تعزيز سجله التهديفي من وقت لآخر وهو ما ينعكس على الفريق"

وأكمل: " أي مهاجم جيد يجب أن يكون جشعًا للأهداف، ولكن رغبة صلاح الدائمة في التسجيل خلفت جوًا من المشاحنات بينه وبين زميله في الفريق ساديو ماني"

وأردف: "خلال 3 سنوات فقط تغير صلاح بصورة كبيرة، لقد تحول من كونه جناحًا إلى آلة أهداف قاسية لا تكل من التهديف والتطور على مستوى التسجيل، ولديه القدرة على صنع الفرص أيضًا. إنه لاعب متكامل."

"صلاح سيكون أنانيًا دائمًا"

يذكر أن محمد صلاح قد اتهم بالأنانية في كثير من الأحيان، حيث قام عدد من أساطير الكرة الإنجليزية ونادي ليفربول بالحديث حول هذه النقطة بخصوصه هو وساديو ماني كذلك.