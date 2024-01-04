"صفقتان في الشتوية" .. تحرك ماتياس يايسله تطمئن جماهير الأهلي بعد ساعات الصدمة

تطورات ميركاتو النادي الأهلي في الشتاء الحالي

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يعمل النادي الأهلي السعودي، على حسم صفقتين محليتين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الأهلي الذي عانى من تذبذب في النتائج، بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، انتفض بقوة في الفترة الأخيرة؛ حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد 19 جولة.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن طلب الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، من مجلس إدارة ناديه، التعاقد مع ثنائي محلي في مركزي قلب الدفاع والمحور.

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الصحيفة أعلنت حصول الأهلي بالفعل، على موافقات شفهية من عدد من النجوم المحليين، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وعلى الرغم من هذه الموافقات؛ إلا أن مسؤولي الراقي، لم يقدموا أي عروض رسمية للاعبين أو أنديتهم - حتى الآن -؛ حيث ينتظرون اتضاح الصورة بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر، كان قد تسبب في صدمة كبرى للجماهير الأهلاوية، عندما أكد على أن النادي، لن يتعاقد مع أي لاعب محلي أو أجنبي، في الميركاتو الشتوي.

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