صفقة مؤقتة .. آجوستين روسي يعوض أوسبينا في النصر رسميًا

زهيرة عادل
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Agustin Rossi - nassr 2023al nassr twitter
انتقالاتالنصردافيد أوسبيناA. Rossiدوري روشن السعوديبوكا جونيورز

النصر رفض الاعتماد على الثنائي المحلي وليد عبد الله ونواف العقيدي في حراسة المرمى بعد إصابة الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا

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أعلن نادي النصر السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، توقيع عقود انضمام آجوستين روسي؛ حارس مرمى بوكا جونيورز الأرجنتيني، لينضم للفريق بدايةً من الميركاتو الشتوي الجاري.

وجاء التوقيع مع روسي على سبيل الإعارة فقط، حتى نهاية الموسم الجاري، لتعويض غياب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

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أوسبينا كان قد تعرض لإصابة بكسر في أحد عظام المرفق، خلال مواجهة الشباب، في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

واضطر العالمي لإسقاط أوسبينا من قائمته مؤقتًا، كي يتم قيد الحارس الجديد، إذ أن في قائمته حاليًا ثمانية لاعبين أجانب، وفقًا لما تنص عليه اللوائح السعودية.

جدير بالذكر أن روسي شارك الموسم الماضي مع بوكا جونيورز في 46 مباراة في مختلف البطولات، استقبل خلالها 35 هدفًا، وخارج بشباك نظيفة من 23 لقاء.

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