صفقة من نوع خاص.. الكشف عن الوجهة القادمة لجواو فيليكس!

من أحد أهم مواهب أوروبا للاعب لا يرغب فيه أحد!

أعلن برشلونة في وقت سابق رحيل جواو فيليكس عن صفوف الفريق وعودته إلى أتلتيكو مدريد نتيجة عدم القدرة على الحصول على عقده كاملًا بسبب ظروف النادي الاقتصادية.

الوجهة المقبلة لجواو فيليكس ستكون على الأرجح حيث انطلق تألقه، في الدوري البرتغالي، وبالتحديد في عملاقه بنفيكا.

بنفيكا بدوره لا يمانع على الإطلاق الحصول على واحد من أبرز نجومه في السنوات الأخيرة، بعد رحلة احتراف غير موفقة، لكن الحسبة المادية ستختلف بعض الشيء.

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لن يستطيع بنفيكا تأمين عقد فيليكس كاملًأ، أو إقناع أتلتيكو مدريد بتركه بمقابل يستطيع النادي البرتغالي دفعه بسهولة، كيف ذلك و"الروخيبلانكوس" كانوا قد حصلوا عليه من بنفيكا مقابل 127 مليون يورو قبل سنوات معدودة.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية تشير إلى أن بنفيكا يتجه لتقديم عرض رسمي لأتلتيكو مدريد للحصول على خدمات جواو فيليكس، مقابل دفع 20 مليون يورو فقط، مع الحصول على 50٪ من حقوق بيعه وتحمل راتبه، على أن يستمر أتلتيكو مدريد في الحصول على نصف الحقوق التعاقدية للاعب البرتغالي وعدم تحمل راتبه الذي سيجري الاتفاق عليه بين فيليكس وبنفيكا.

الصحيفة تشير إلى أن أولوية فيليكس كانت البقاء في برشلونة، لكن أولويات النادي الكتالوني الاقتصادية لم تسمح بإبرام صفقة من هذا النوع.