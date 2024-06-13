صفقة من كتالونيا.. باير ليفركوزن يدعم صفوفه بنجم الدوري الإسباني!

الصفقة التي أرادها تشابي ألونسو..

أتم باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني صفقة انضمام الإسباني أليكس جارسيا لاعب وسط جيرونا بشكل رسمي إلى صفوفه.

وأعلن النادي الألماني المتوج لأول مرة في تاريخه بلقب البوندسليجا حصوله على خدمات جارسيا عبر حساباته المختلفة وموقعه الرسمي.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الألماني العريق: "مرحبًا أليكس جارسيا.. اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يوقع عقدا يمتد حتى عام 209.. هيا!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل





وتألق جارسيا طيلة مسيرته مع جيرونا بشكل كبير، وأبرز محطات التألق الموسم المنصرم الذي كان واحدًا من أهم دعائم الفريق الذي كان الحصان الأسود للدوري الإسباني خلاله حاصلًا على المركز الثالث.



وسجل جارسيا الموسم الماضي 3 أهداف في 40 مباراة، الحصيلة التهديفية الأفضل له منذ انضمامه إلي جيرونا في 2021.

