“صفقة من أجل غرور بيريز” .. ريال مدريد لا يحتاج إلى مبابي!

ريال مدريد ليس بحاجة إلى مبابي...

انتقد فيجو مورتينسين، الممثل الأمريكي المشهور فكرة تعاقد ريال مدريد، مع كيليان مبابي، إذ يرى أن الفريق الملكي، ليس بحاجة إلى التعاقد مع النجم الفرنسي.

وارتبط ريال مدريد، بالتعاقد مع مبابي، في صفقة انتقال حر في الصيف القادم، بعد نهاية عقد اللاعب الفرنسي، مع فريقه باريس سان جيرمان، وعدم توصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن.

واشتهر الممثل الأمريكي، بتشجعيه لريال مدريد، وقال في تصريحات لصحيفة " La Provence": "ريال مدريد ليس بحاجة إلى مبابي، إنها فقط من أجل غرور فلورنتينو بيريز، رئيس النادي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "في اعتقادي أنه بوجود بيلينجهام، ورودريجو لدينا ما نحتاج إليه، تلك الصفقة ليست ضرورية، كان يجب أن ينضم إلينا قبل عامين لقد فات الأوان الآن".

وكان مبابي، قريب من الانتقال إلى ريال مدريد، في صيف 2022، ولكن في نهاية الموسم حينها قرر النجم الفرنسي، تمديد عقده مع باريس لمدة عامين.