صفقة مجانية .. عرض سعودي ضخم يُنقذ "هيرموسو" من جحيم أتلتيكو مدريد!

راتب مضاعف يحول أنظار المدافع الإسباني للمملكة

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دخل أحد عمالقة الدوري السعودي، على خط مفاوضات مع ماريو هيرموسو، مدافع أتلتيكو مدريد، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هيرموسو لا يعيش أوقاتًا سعيدة داخل الروخيبلانكوس، خصوصًا أن عقده ينتهي في الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتفق مع إدارة ناديه على التجديد.

وأشارت إلى أن إدارة أتلتيكو مدريد، تقدمت بعرض للتجديد مع هيرموسو منذ وقت طويل، لكن براتب أقل مما يحصل عليه حاليًا (حوالي 4 ملايين يورو)، الأمر الذي قوبل برفض حاسم من اللاعب صاحب الـ28 عامًا.

وأوضحت "ماركا"، أن إدارة أتلتيكو مدريد تسعى لتقليل سقف الرواتب ولا تستطيع تحمل راتب هيرموسو الحالي في عقد جديد، لذلك سيكون الانفصال هو الخيار الأقرب للطرفين، ولذلك كلف المدافع الإسباني وكيله بالبحث عن نادٍ جديد في إيطاليا وإنجلترا، وتفاوض بالفعل مع أستون فيلا.

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وأكدت الصحيفة، أن هناك عرضًا جادًا على طاولة هيرموسو من أحد أندية الدوري السعودي، دون الكشف عن هويته، ومستعد لضم اللاعب بضعف راتبه الحالي في أتلتيكو مدريد، خصوصًا أنها ستكون صفقة مجانية لأنه سينضم للفريق بعد انتهاء عقده من الروخيبلانكوس.

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