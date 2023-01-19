صفقة مجانية جديدة .. برشلونة يحسم التعاقد مع جوندوان!

أصبح نادي برشلونة الإسباني قريبًا من التعاقد مع إلكاي جوندوان لاعب وسط مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
لاعب الوسط الألماني عقده ينتهي مع سيتي في 30 يونيو المقبل، ولا توجد أي مؤشرات حول توقيعه على عقد جديد، لذلك قرر برشلونة استغلال الموقف.
الصحفي خوسيه ألفاريز من برنامج "El Chiringuito" كشف أن اللاعب اتفق على التوقيع لصالح برشلونة كلاعب حر بعد نهاية عقده.
ويأتي ذلك بسبب بحث لاعب الوسط المخضرم عن تجربة جديدة خارج مانشستر سيتي بعدما حصل على العديد من البطولات مع النادي الإنجليزي، كما يمثل جوندوان إضافة قوية لفريق المدرب تشافي هيرنانديز بسبب خبرته وقدراته الهجومية في خط الوسط.
جدير بالذكر أن صاحب الـ32 سنة شارك في 25 مباراة مع سيتي هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصنع مثلهما بكل البطولات.
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