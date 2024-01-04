صفقة كبرى تطبخ على نار هادئة .. ثورة الاتحاد تُهدد استقرار ريال بيتيس

النادي الجداوي يُخطط لبداية جديدة

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يُخطط نادي الاتحاد السعودي لثورة كبيرة تطال الفريق الأول لكرة القدم بعد النتائج المخيبة في النصف الأول من الموسم الجاري، والأمر بدأ بالإطاحة بالمدرب نونو سانتو والتعاقد مع مارسيلو جاياردو وسيتواصل على مختلف الأصعدة.

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الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لا تبحث عن دعم الفريق باللاعبين الجيدين فقط، بل كذلك لإحداث تغيير في الكادر الإداري، حيث كشفت صحيفة "إيه بي سي إشبيلية" عن استهداف صفقة ضخمة من ريال بيتيس تُهدد جديًا استقرار النادي الإسباني.

الصحيفة أوضحت أن الاتحاد كثف اتصالاته مؤخرًا مع رامون بلانيس، المدير الرياضي لريال بيتيس، والذي يتمتع بجودة وخبرة كبيرة في القارة العجوز، حيث سبق أن عمل لعدد من الأندية أبرزها برشلونة خلال الفترة من 2018 حتى 2021.

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الاتحاد وحسب الصحيفة الإسبانية قدم لصاحب الـ56 عامًا عرضًا بقيمة مليون دولار سنويًا، وهو ما يجعله قريبًا من إقناعه بقبول العرض والرحيل عن ناديه الأندلسي.

يُشار إلى أن الاتحاد ضم من ريال بيتيس الصيف الماضي مدافعه الإيطالي لويز فيليبي لكنه لم يُقدم الأداء المنتظر ويُقال أنه سيتخلى عنه في انتقالات يناير الجاري، وقد يعد إلى ناديه بالإعارة.

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