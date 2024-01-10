"صفقة قد تشعل خلافًا عنيفًا بين تشافي وديكو" .. برشلونة يستعد للتعاقد مع نجم إيفرتون

الأزمات تلاحق برشلونة حتى في اختيار الصفقات!

وضع العملاق الإسباني برشلونة، هدفًا رئيسيًا في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ وهو التعاقد مع لاعب خط وسط جديد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

برشلونة عانى من عديد الإصابات في خط الوسط؛ أبرزها "قطع في الرباط الصليبي" للركبة، الذي تعرض له النجم الشاب بابلو جافي، إلى جانب عدم تقديم اللاعب أوريول روميو، المستوى المأمول منه.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة، مساء اليوم الأربعاء، يرغب البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للفريق الكاتالوني، في التعاقد مع النجم البرتغالي الشاب أمادو أونانا، لاعب ارتكاز نادي إيفرتون الإنجليزي، في الشتاء الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة كشفت عن أن برشلونة، سيتعاقد مع أونانا البالغ من العمر 22 سنة؛ حال نجاح الإدارة في تحقيق "الرافعة الاقتصادية"، ببيع جزء من ستوديوهات النادي، أو على الأقل، استعارة اللاعب مع أحقية الشراء النهائي، في الصيف القادم.

وحذرت الصحيفة، من أن صفقة النجم البرتغالي ذو الأصول السنغالية، من الممكن أن تزيد الخلافات بين ديكو والأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

وشددت "آس" على أن أفكار ديكو وتشافي أصبحت مختلفة تمامًا؛ حيث يتمسك المدرب بالتعاقد مع الإسباني أليكس جارسيا، متوسط ميدان نادي جيرونا، نظرًا لإمكانياته الفنية مع الكرة، بينما يرى المدير الرياضي، ضرورة التعاقد مع لاعب ارتكاز بدني، يؤمن الخط الخلفي للفريق.