صفقة قادمة؟ كواليس المحادثة المثيرة للجدل بين سيميوني وفلورنتيو بيريز!

رسالة مقصودة أم مجرد مجاملة؟

موقف لا يحدث كثيرًا، دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد وجهًا لوجه مع فلورنتينو بيريز رئيس الغريم التقليدي ريال مدريد، فماذا حدث بينهما؟

الثنائي حضر حفل تقديم كتاب "75 مظهرًا وأكثر في 75 عامًا" للكاتب إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو، والذي يستعرض فيه حياته في كرة القدم والسينما.

والتقطت كاميرات برنامج "El Chiringuito" اللقاء الذي دار بين بيريز وسيميوني، ويظهر في الحديث بوضوح رئيس ريال مدريد وهو ينادي على الأرجنتيني بلقبه "تشولو"، وبعد محادثة قصيرة رد الأخير "شكرًا لك".

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وأوضح البرنامج أن بيريز قال لسيميوني "سوف تكون فخورًا"، في إشارة إلى جيوفاني سيميوني ابن المدرب الأرجنتيني الذي يلعب في نابولي ونجح في التسجيل بشباك ريال مدريد بالمواجهة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي وانتهت بفوز ريال 4/2.

ومن جانبه سأل فلورنتينو عن عمر جيوفاني والذي يبلغ 28 سنة وسبق له اللعب على الصعيد الدولي ست مرات وانضم لنابولي في 2022، بعد عدة تجارب خاضها في هيلاس فيرونا وكالياري وفيورنتينا وجنوى وبانفيلد وريفر بليت.

جدير بالذكر أن ريال يحتاج في الوقت الحالي لصفقة هجومية في ظل الحالة السيئة التي يعاني منها الفريق بسبب هبوط مستوى خوسيلو وإصابة فينيسيوس جونيور، مما قد يثير التكهنات حول إمكانية تفكير بيريز في ابن سيميوني.