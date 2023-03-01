جاري نيفيل يشذ عن القاعدة وينتقد تعاقد مانشستر يونايتد مع كاسيميرو؛ مبررًا أسبابه.

رغم الإشادات التي يتلقاها البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، من مدربه وزملائه والمحللين إلا أن أسطورة مانشستر، جاري نيفيل، لا يرى التعاقد معه كان ذكيًا.

وتعاقد مانشستر الصيف الماضي مع كاسيميرو، 31 سنة، من ريال مدريد بعد سنوات قضاها مع الفريق الإسباني وفاز بالعديد من الألقاب أبرزهم 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث نيفيل عن صفقة كاسيميرو في تصريحات نقلتها دايلي ميل: "أشعر وكأن تين هاج لن يتعاقد مع لاعبين بأسماء كبيرة. لو أتى مُلاك جدد فلن يناسبهم هذا".

وواصل جاري "أعتقد أنه سيكون بحاجة للاعبين أصغر سنًا، أكثر شراهة ونهمًا وفي بداية مسيرتهم. كاسيميرو قضى على ذلك قليلًا، لكن انظروا إلى أنتوني أو ليساندرو مارتينيز هم أصغر وأكثر نهمًا. هذا هو نوع اللاعبين الذي سيريده تين هاج في فريقه بدلًا من القول إن كان مبابي متاحًا أم لا".

وعلل نيفيل هجومه "لكن كاسيميرو بعقد 60 مليون جنيه إسترليني أو 70 بجانب 20 مليون راتب سنوي لمدة خمس سنوات ما يعني 170 مليون جنيه إسترليني هذا استثمار ضخم؛ ليس الأذكى حينما تضع الصورة كاملة".

وتوج كاسيميرو مع مانشستر يونايتد بداية الأسبوع الجاري بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وهي البطولة الأولى للفريق الإنجليزي منذ خمس سنوات.