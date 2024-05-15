صفقة عالمية "مجانية" على أبواب الاتحاد .. ومفاوضات جادة مع ثنائي الأرجنتين

جديد ميركاتو نادي الاتحاد الصيفي..

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يخطط مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ"قوة"، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ من أجل تعويض "الموسم الكارثي" في 2023-2024.

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الاتحاد ودع المنافسة على كافة البطولات، في الموسم الرياضي الحالي، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي الأرجنتيني لوكاس جاتي، توصل الإدارة الاتحادية، إلى اتفاق مع متوسط الميدان الأوروجوياني ناهيتان نانديز؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

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جاتي كشف في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، عن أن نانديز لن يجدد عقده مع نادي كالياري الإيطالي، الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، وسينضم إلى العميد الاتحادي "مجانًا".

وإلى جانب نانديز.. أشار الإعلامي الرياضي، إلى تفاوض الاتحاد، مع الثنائي الأرجنتيني أنخيل كوريا وأدريان مارتينيز، دون التوصل إلى أي اتفاق - حتى الآن -.

وأشار لوكاس جاتي، إلى أن اهتمام الإدارة الاتحادية بكوريا، جناح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بدأ منذ شهر يناير الماضي، بطلب من المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ومستمر إلى لآن، على الرغم من قرار إقالة المدرب.

أما بخصوص مارتينيز.. أكد جاتي، على أن اللاعب الذي يجيد في مركز قلب الهجوم، يرغب في استكمال الموسم الرياضي الحالي مع نادي راسينج الأرجنتيني، وهو ما قد يصعب انضمامه إلى الاتحاد؛ خاصة أن الدوري المحلي في البلاد، بدأ في شهر يناير الماضي، ولن يسدل الستار عليه إلا بنهاية عام 2024.

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