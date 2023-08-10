صفقة طارئة .. الاتحاد يلجأ للاعب النصر السابق كـ"سد خانة"

جديد ميركاتو نادي الاتحاد

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فتح مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، خط مفاوضات مكثف، مع أحد نجوم النصر السابقين؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتحاد تعاقد مع 6 صفقات رسمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم الثنائي المحلي سلطان الفرحان وصالح العمري، بالإضافة إلى الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا".

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "عكاظ"، تفاوض العميد الاتحادي، مع عبد الله العويشير، حارس مرمى نادي الاتفاق الحالي والنصر الأسبق؛ لضمه إلى صفوفه، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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وإلى جانب العويشير.. أشارت الصحيفة، إلى دخول مشعل هريس، حارس مرمى نادي الباطن، ضمن أجندة الجهاز الفني للعميد؛ لبحث إمكانية ضمه بشكل رسمي.

وأوضحت أن التفاوض مع العويشير وهريس؛ يأتي بعد تعثر التعاقد مع مروان الحيدري وراغد النجار، حارسي الخليج والتعاون على التوالي؛ بسبب مطالب الناديين المالية الكبيرة.

ويرغب الجهاز الفني لنادي الاتحاد، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، في التعاقد مع حارس محلي "بديل"؛ بعد إصابة عبد الله الجدعاني، بقطع في الرباط الصليبي.

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