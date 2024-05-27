صفقة ضخمة .. نجم الأهلي على أبواب القادسية بـ183 مليون ريال

الأهلي قد يودع نجمه قريبًا..

SHAHID

اقترب أحد نجوم عملاق جدة الأهلي، من الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القادسية الذي تحوّلت ملكيته إلى شركة "أرامكو"، عاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا، في الموسم الرياضي القادم؛ بينما الأهلي ضمن المشاركة في البطولات القارية؛ من بوابة "النخبة الآسيوية".

ووفقًا لبرنامج "رياضة سكوب"، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بات النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، جناح الفريق الأهلاوي، قريبًا جدًا من الانتقال إلى القادسية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

البرنامج الرياضي الشهير أعلن أن قيمة صفقة انتقال ماكسيمين، من النادي الأهلي إلى القادسية؛ ستصل إلى 45 مليون يورو "183 مليون ريال سعودي".

النجم الفرنسي البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ مسجلًا 4 أهداف وصانعًا 10 آخرين، خلال 31 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.

SHAHID