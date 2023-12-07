صفقة صادمة للنصر .. حقيقة التبادل الضخم بين الأهلي والشباب بقيادة فيرمينو

هل ينتقل روبرتو فيرمينو من الأهلي إلى الشباب

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لا حديث في الوقت الحالي؛ إلا على مقترح "تدوير" النجوم المحترفين، بين أندية دوري روشن السعودي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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المسؤولون عن الرياضة السعودية يناقشون حاليًا، فكرة "تدوير" المحترفين الذين لا تريدهم أنديتهم، بين فرق دوري روشن؛ بدلًا من فسخ عقودهم، وتكبد خسائر مالية ضخمة.

ومن بين أبرز الأسماء العالمية المتداولة، بشأن "تدويرها" بين أندية دوري روشن؛ النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي قيل إنه سينتقل إلى الشباب، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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لكن.. الإعلامي الرياضي فلاح المطرفي، نفى مساء اليوم الخميس، جميع الأخبار المتداولة عن انتقال فيرمينو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

المطرفي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "خبر غير صحيح.. لا توجد مفاوضات ولا حتى أحاديث بين الشباب وفيرمينو".

وهذا الخبر يسعد النصر؛ حيث أن الأنباء المتداولة كانت تشير إلى أن صفقة النجم البرازيلي، ستتضمن انتقال متوسط الميدان حسين القحطاني، بالإضافة إلى "هدف العالمي الكبير" متعب الحربي، من قلعة الليوث إلى الأهلي.

SHAHID