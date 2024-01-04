"صفقة رومارينيو اقتربت!" .. فريق سعودي مفاجئ يريد ثنائي الاتحاد في الشتوية

تطور مفاجئ في مستقبل البرازيلي رومارينيو

SHAHID

بات النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، قريبًا جدًا من التوصل إلى اتفاق مع فريقه الجديد، خلال الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رومارينيو البالغ من العمر 33 سنة، يلعب في صفوف الاتحاد منذ صيف 2018، عندما انضم إليه قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي، وفي عقد حتى يونيو القادم.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس، دخل نادي ضمك السعودي، في مفاوضات متقدمة مع النجم البرازيلي؛ لضمه إلى صفوفه، في الشتاء الحالي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحيفة كشفت عن أن وكيل أعمال رومارينيو، يقوم حاليًا بمراجعة وتحليل العرض المقدم من إدارة ضمك؛ خاصة بعد موافقة العميد الاتحادي، على "آلية" رحيل اللاعب من الفريق.

وعلى جانب آخر.. أشارت الصحيفة، إلى أن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لضمك، طلب من إدارة ناديه، التعاقد مع البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وتبدو صفقة انتقال جروهي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك "صعبة"، بالمقارنة مع احتمالية ضم مواطنه رومارينيو؛ حيث يرغب الحارس البرازيلي، في العودة إلى بلاده مجددًا.

SHAHID