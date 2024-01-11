صفقة دفاعية .. الاتحاد يتعاقد مع لاعب دينامو زغرب رسميًا

الصفقة الشتوية الأولى في نادي الاتحاد

SHAHID

حسم مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، أولى صفقات الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بعد التتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، في 2022-2023.

وفي هذا السياق.. أعلن النجم السعودي الشاب عبد الله الرشيدي، مساء اليوم الخميس، توقيع عقد احترافي مع نادي الاتحاد، بشكل رسمي.

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الرشيدي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "اسأل الله التوفيق في المرحلة القادمة، وأعدكم بتقديم الأفضل للنادي، وأشكر إدارة ومنسوبين الاتحاد، لثقتهم وحُسن تعاملهم".

ويجيد اللاعب البالغ من العمر 20 سنة، في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن؛ حيث بدأ مسيرته مع نادي الباطن، قبل الانتقال إلى دينامو زغرب الكرواتي، ضمن برنامج ابتعاث المواهب السعودية.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان قد تعاقد مع الإسباني رامون بلانيس، من ريال بيتيس الإسباني؛ لتولي منصب المدير الرياضي للنادي، خلال الفترة القادمة.

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